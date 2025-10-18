Alcaraz | Quando Sinner gioca così Sembrava ping pong Jannik | Io e Carlos? Amici

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siparietto a Riad dopo la finale del Six Kings Slam. L'azzurro: "Vorrei giocare così ovunque, non solo qui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

alcaraz quando sinner gioca cos236 sembrava ping pong jannik io e carlos amici

© Gazzetta.it - Alcaraz: "Quando Sinner gioca così... Sembrava ping pong”. Jannik: "Io e Carlos? Amici"

Leggi anche questi approfondimenti

alcaraz sinner gioca cos236Quando gioca Sinner contro Alcaraz e dove vederlo in Tv - Scopri orario, curiosità e dove vedere in diretta il match più atteso del tennis mondiale. Lo riporta money.it

alcaraz sinner gioca cos236Six Kings Slam, Sinner batte Alcaraz in finale e trionfa a Riyadh - 4: l’altoatesino si aggiudica il torneo (per la seconda volta) e l’assegno da 6 milioni di dollari. Come scrive tg24.sky.it

alcaraz sinner gioca cos236Sinner-Alcaraz 6-2, 2-2 diretta oggi, Jannik vince il primo set in 27 minuti - La finale del Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, sabato 18 ottobre, a Riad. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Alcaraz Sinner Gioca Cos236