Alcaraz incassa la sconfitta | Quando Sinner gioca a ping-pong non è piacevole…A volte mi fa arrabbiare

Per il secondo anno consecutivo lo spagnolo Carlos Alcaraz deve arrendersi all’ azzurro Jannik Sinner nell’ultimo atto del Six Kings Slam di tennis: il torneo d’esibizione di Riad, in Arabia Saudita, resta ancora indigesto all’iberico, che deve riconoscere la sconfitta conto il rivale, e nel corso della premiazione sottolinea le cause del divario tecnico visto in campo quest’oggi. L’ analisi a caldo dello spagnolo, che ammette la superiorità odierna dell’azzurro: “ Oggi si è visto un altissimo livello di tennis. A volte sembra che Sinner stia giocando a ping pong, non è divertente essere dall’altra parte della rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz incassa la sconfitta: “Quando Sinner gioca a ping-pong non è piacevole…A volte mi fa arrabbiare”

