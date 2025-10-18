Inter News 24 L’ex portiere ed ex allenatore, Enrico Albertosi, ha detto la sua su Sebastiano Esposito, attaccante trasferitosi in estate dall’Inter al Cagliari. Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, la leggenda del calcio italiano Enrico Albertosi ha espresso il suo parere su alcuni giovani talenti. Riguardo all’attaccante Sebastiano Esposito, attualmente in forza al Cagliari, lo ha definito un giovane “molto interessante”. Ha poi sottolineato come il fratello, Pio Esposito, sia già arrivato all’Inter, lasciando intendere che anche Sebastiano abbia le potenzialità per raggiungere una grande squadra in futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Albertosi pronostica: «Credo che un domani anche Sebastiano Esposito possa essere da grande squadra come Pio, di Caprile mi avevano detto…»