Alberto Zanobi morto lo storico carrozziere di Viterbo e campione di tiro a volo | Hai sparato l' ultima cartuccia
È morto Alberto Zanobi, storico carrozziere di Viterbo e campione italiano di tiro a volo. Si è spento a 83 anni sabato mattina, 18 ottobre, all'ospedale Santa Rosa. Lascia la moglie Ida e i figli Alessandro e Stefania, che lo saluta così: “Anche l'ultima cartuccia l'abbiamo sparata. Ora vola in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
