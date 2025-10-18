Albertini | La Regione può incassare di più dalle concessioni idroelettriche

Si è svolta ieri, 17 ottobre, al Liston 12 di Piazza Bra la conferenza dal titolo “La Regione metta a gara le concessioni idroelettriche: più risorse per il sociale e bollette meno care”, promossa dal vicesegretario del Partito Democratico di Verona Alessio Albertini (nel video). Con lui erano. 🔗 Leggi su Veronasera.it