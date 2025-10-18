albero si schianta su tre auto intervengono i vigili del fuoco

Un albero si spezza e crolla sopra a tre auto che erano parcheggiate davanti a un condominio: lungo intervento da parte dei vigili del fuoco per liberare le vetture rimaste sotto. Per fortuna, in quel momento, nessuno stava passando. L’allarme è scattato ieri poco dopo le 8 di mattina, in via D’Annunzio a San Marone, di fronte a un complesso condominiale a due passi dal commissariato di polizia. Improvvisamente il tronco di una grossa pianta, che si trova in un cortile privato, si è spezzato e uno dei suoi folti rami è caduto sopra a tre automobili che erano parcheggiate proprio davanti al condominio: una Volkswagen Passat, una Fiat Punto (interessata dal crollo della pianta nella parte anteriore) e una Citroen C3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

