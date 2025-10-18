Albania migliaia in piazza a difesa dei veterani della guerra del Kosovo
In Albania i veterani della guerra del Kosovo e migliaia di loro sostenitori si sono riuniti venerdì nella capitale, Tirana, per protestare contro un tribunale sostenuto dall’Unione europea che ha perseguito i loro ex combattenti che hanno intrapreso la guerra per l’indipendenza dalla Serbia del 1998-99, sostenendo che il tribunale è parziale e ingiusto. Manifestanti provenienti dal Kosovo e da altri Paesi europei hanno riempito la principale piazza Skanderbeg di Tirana a sostegno degli ex leader arrestati dell’Esercito di Liberazione del Kosovo, o KLA, un ex gruppo di guerriglia albanese del Kosovo che guidò la lotta per l’indipendenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Juorno esplode la #festa in #Albania: #vittoria storica contro la #Serbia e sogno #Mondiale più vicino - X Vai su X
Rachele Scarpa. . Migliaia di persone sono già scese in piazza in tutta Italia. Da stasera, da domani e nei prossimi giorni aderiamo a mobilitazioni, presidi, cortei e scioperi.Dobbiamo essere l’equipaggio di terra e dare un altro segnale forte: c’è un’Italia che si i - facebook.com Vai su Facebook
Albania, migliaia in piazza a difesa dei veterani della guerra del Kosovo - In Albania i veterani della guerra del Kosovo e migliaia di loro sostenitori si sono riuniti venerdì nella capitale, Tirana, per protestare contro un ... Segnala lapresse.it