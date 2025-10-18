Alba è stata proclamata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per l’anno 2027, con il progetto di “ altissimo profilo “, ‘Le fabbriche del vento’, che comprende rigenerazione urbana, installazioni, inclusione sociale e sensibilità verso le comunità locali, attraverso una “visione strategica”. A svelare il nome della città vincitrice è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una cerimonia ufficiale presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Un annuncio particolare quello di Giuli che si è fermato qualche secondo prima di dire il nome della città e per farlo ha intonato la celebre “Albachiara” di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alba è Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027, Giuli l'annuncia cantando "Albachiara"