Alba è Capitale Italiana dell' Arte Contemporanea 2027 Giuli l' annuncia cantando Albachiara

Lapresse.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alba è stata proclamata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per l’anno 2027, con il progetto di “ altissimo profilo “, ‘Le fabbriche del vento’, che comprende rigenerazione urbana, installazioni, inclusione sociale e sensibilità verso le comunità locali, attraverso una “visione strategica”. A svelare il nome della città vincitrice è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una cerimonia ufficiale presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Un annuncio particolare quello di Giuli che si è fermato qualche secondo prima di dire il nome della città e per farlo ha intonato la celebre “Albachiara” di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

alba 232 capitale italiana dell arte contemporanea 2027 giuli l annuncia cantando albachiara

© Lapresse.it - Alba è Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027, Giuli l'annuncia cantando "Albachiara"

Argomenti simili trattati di recente

alba 232 capitale italianaAlba &#232; Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027, Giuli l'annuncia cantando "Albachiara" - Alba è stata proclamata Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea per l'anno 2027, con il progetto di "altissimo profilo", 'Le ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

alba 232 capitale italianaAlba Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027, la soddisfazione della maggioranza consigliare: "Investire nella cultura come motore di sviluppo, rigenerazione e coesione ... - La maggioranza consigliare accoglie con grande soddisfazione la proclamazione di Alba come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027. Lo riporta targatocn.it

alba 232 capitale italianaAlba &#232; la nuova Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027 - L’annuncio è stato dato dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura ... Riporta libreriamo.it

Cerca Video su questo argomento: Alba 232 Capitale Italiana