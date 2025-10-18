Alaves-Valencia lunedì 20 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude a Mendizorrotza

Alaves-Valencia sarà la gara che chiuderà il nono turno di Liga, nel consueto posticipo del lunedì; partita interessante che vede i padroni di casa partire con un favore del pronostico, probabilmente determinato anche dall’appoggio che Mendizorrotza può garantire. La classifica dei baschi è molto buona: la vittoria ottenuta sull’Elche prima della sosta ha permesso l’arrivo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Alaves-Valencia (lunedì 20 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Mendizorrotza

News recenti che potrebbero piacerti

1Q: Valencia Basket-Virtus Bologna 26-23 Edwards 6, Smailagic 6, Pajola 5 - facebook.com Vai su Facebook

Liga, l'Alaves piega il Levante. Pari tra Valencia e Real Sociedad - Il sabato di Liga si è concluso con altre due partite: erano infatti in programma Alaves- Secondo corrieredellosport.it