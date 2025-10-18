Al via Stoner il nuovo gruppo di lettura della Biblioteca Ceccarelli
Alla biblioteca comunale Ceccarelli nasce “Stoner”, il nuovo gruppo di lettura aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa prenderà il via lunedì 20 ottobre, alle ore 20:45, presso la biblioteca comunale, e si ripeterà ogni terzo lunedì del mese, offrendo a lettrici e lettori di ogni età. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
