Al via Stoner il nuovo gruppo di lettura della Biblioteca Ceccarelli

Cesenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla biblioteca comunale Ceccarelli nasce “Stoner”, il nuovo gruppo di lettura aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa prenderà il via lunedì 20 ottobre, alle ore 20:45, presso la biblioteca comunale, e si ripeterà ogni terzo lunedì del mese, offrendo a lettrici e lettori di ogni età. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

