Al via la riqualificazione del campo Giuffrè | un milione per restituire alla città uno stadio moderno e accessibile
Il settore opere pubbliche del Comune ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio Giuffrè, alla Perriera, per un importo complessivo di circa un milione di euro. Si tratta di un intervento atteso da anni, che restituirà alla città uno degli impianti sportivi più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
SAN LORENZO IN CAMPO, INAUGURATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “LORENZO BETTINI” Un investimento da 1,65 milioni di euro interamente finanziato con fondi PNRR Una giornata di festa, - facebook.com Vai su Facebook
Alghero, al via la riqualificazione del campo sportivo del Carmine - X Vai su X
Alghero, al via la riqualificazione del campo sportivo del Carmine - Un impianto sportivo rinnovato, moderno e sostenibile, pronto a diventare un punto di riferimento non solo per le società calcistiche, ma anche per tutto il quartiere. Come scrive unionesarda.it