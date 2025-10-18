Al via la riqualificazione del campo Giuffrè | un milione per restituire alla città uno stadio moderno e accessibile

Agrigentonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore opere pubbliche del Comune ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio Giuffrè, alla Perriera, per un importo complessivo di circa un milione di euro. Si tratta di un intervento atteso da anni, che restituirà alla città uno degli impianti sportivi più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

