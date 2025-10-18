Al via Cori nel Circolo all' Artistico
Arezzo, 17 ottobre 2025 – Si è accresciuto il numero dei partecipanti alla quarta edizione di Cori in Circolo, la rassegna di cori scolastici che si aprirà martedì 21 ottobre per concludersi sabato 25 e si svolgerà presso il Circolo Artistico di Arezzo, una delle più antiche associazioni culturali e ricreative della città. La rassegna, nata nel 2022 con la partecipazione di 11 cori e 410 ragazzi provenienti dalle scuole della città di Arezzo e della provincia, è progressivamente cresciuta raggiungendo quest'anno numeri di assoluto rilievo: 35 cori presenti con 1200 bambini e ragazzi provenienti ora da tutta la regione; a dimostrazione che l'idea di Erica Franchi, componente del direttivo del Circolo Artistico e di Palazzo Guazzesi, sta mettendo radici profonde nel tessuto sociale e formativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
