Al Rione Traiano quando si sente urlare Mario! significa che stanno arrivando i carabinieri

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz nel quartiere della zona Ovest di Napoli: otto telecamere abusive, quattro denunce e un arresto per droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

