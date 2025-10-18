Al MaxiMall Pompeii incontro con l’artista Mario Amura e proiezione del documentario Napoli Explosion

2anews.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Appuntamento con l’arte contemporanea al MaxiMall Pompeii: sabato 25 ottobre, alle ore 11:00 presso il Cinema Nexus del MaxiMall, è in programma l’incontro con l’artista Mario Amura, che accompagnerà i visitatori alla scoperta della genesi del progetto “Napoli Explosion — Oplonti . 🔗 Leggi su 2anews.it

al maximall pompeii incontro con l8217artista mario amura e proiezione del documentario napoli explosion

© 2anews.it - Al MaxiMall Pompeii incontro con l’artista Mario Amura e proiezione del documentario Napoli Explosion

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience: mostra interattiva di Mario Amura al Maximall Pompeii - Dal 6 ottobre al 6 novembre 2025 il Maximall Pompeii ospiterà “Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience”, la mostra interattiva del visual artist Mario Amura. Da napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Maximall Pompeii Incontro L8217artista