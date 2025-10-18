Al Liverpool niente lanci lunghi e rimesse laterali Slot | non è così che si vincono i campionati
La Premier League sta cambiando: lanci lunghi e rimesse laterali. Gioco spezzettato e primo comandamento non far giocare gli altri. Addio al Guardiolismo fatto di palleggi e verticalizzazioni. Ma c’è chi non ci sta: Arne Slot, allenatore del Liverpool non seguirà questa tendenza, né ora, né mai. Ne parla il Times Slot nuota controcorrente rispetto alla Premier: Le grandi squadre non giocano così. Una serie di tre sconfitte in una settimana prima della sosta per le nazionali ha acceso i riflettori sull’evoluzione del Liverpool campione, ma la risposta di Slot è stata quella di restare fedele ai propri principi, non di allontanarsene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
