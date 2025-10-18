Al congresso di Meritocrazia Italia la svolta sulla legge elettorale

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento che promette di riaccendere il dibattito sulla rappresentanza: al Congresso di Meritocrazia Italia, la proposta di una nuova legge elettorale arriverà con l’obiettivo dichiarato di restituire scelta e voce agli elettori, dopo anni di rinvii e discussioni a singhiozzo nelle stanze della politica. Un congresso che punta a rimettere al centro la rappresentanza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

al congresso di meritocrazia italia la svolta sulla legge elettorale

© Sbircialanotizia.it - Al congresso di Meritocrazia Italia la svolta sulla legge elettorale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

congresso meritocrazia italia svoltaVII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, a Roma il 23, 24 e 25 ottobre - Con la presentazione del libro 'Il merito della democrazia', del presidente Walter Mauriello ... Riporta adnkronos.com

congresso meritocrazia italia svoltaUna nuova legge elettorale, al suo congresso Meritocrazia Italia presenterà la sua proposta di riforma - Per il presidente Mauriello 'ne sentiamo parlare da anni ma oggi sembra scomparsa dai riflettori, così vita democratica viene messa a dura prova' ... Come scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Congresso Meritocrazia Italia Svolta