Al cineforum De Curtis Il Modello San Tammaro | presente e futuro del territorio

Tempo di lettura: 3 minuti Nella suggestiva cornice del cineforum De Curtis a San Tammaro, si è svolto ieri – 17 ottobre – il quarto appuntamento del ciclo “L’Amministrazione incontra i cittadini – Modello San Tammaro: ecco dove siamo arrivati”, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo D’Angelo. Un momento di riflessione ha aperto la serata, con un commosso minuto di silenzio in onore dei tre carabinieri tragicamente deceduti nel veronese, a poche ore dai funerali di Stato. Poi spazio al dialogo e al confronto con i cittadini: il sindaco D’Angelo, insieme al vicesindaco Giuseppe Fierro, agli assessori Teresa Forgillo, Mena Gravino, Errico Scala, al presidente del Consiglio Michele Graziano e ai consiglieri Ivana Cante, Mario Laudanno, Giuseppe Mingione e Raffaele Leggiero, ha tracciato un bilancio delle attività realizzate e illustrato i progetti futuri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

