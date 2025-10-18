Aiuti e disarmo di Hamas la stretta su Gaza non s’allenta
Un padre spinge il passeggino fino al centro della strada, bloccando con il suo corpo e quello della figlioletta la colonna di camion diretti a Gaza. Dentro ci sono aiuti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
A Gaza e a Tel Aviv si festeggia ma i timori per un accordo ancora in divenire sono molti. Disarmo di Hamas e ritiro di Israele sono i più spinosi nell'immediato, lo Stato palestinese quello nel medio periodo. "Adesso entrino gli aiuti umanitari”, il racconto di Sam - facebook.com Vai su Facebook
È veramente preoccupante la leggerezza con la quale si parla già di truppe italiane a Gaza, come se il precedente di Mogadiscio fosse stato dimenticato. Tra l’altro ipotizzando per loro una missione simile: distribuire aiuti e disarmare Hamas. Al momento non - X Vai su X
Hamas consegna altri corpi, Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah. Ma resta il problema del disarmo - Dopo Trump è Netanyahu a minacciare: "Si disarmerà, o tutto ... Si legge su huffingtonpost.it
L’EDICOLA, Il Corriere: “Gaza, scontri sui corpi degli ostaggi”. Repubblica: “Stretta sulle banche”. LIbero: “I pro-Pal prendono a calci la polizia e la Nazionale” - “Gaza, scontri sui corpi degli ostaggi” ( Il Corriere della Sera ). Come scrive blitzquotidiano.it
Sa'ar: 'Hamas viola l'accordo, consegni i 19 corpi subito'. Rafah 'aperto domenica' - Trump: 'Se Hamas continua a uccidere dovremo farli fuori (ANSA) ... Come scrive ansa.it