Air Force One | tutto quello che c’è da sapere sul film
Air Force One: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, 18 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Air Force One, film del 1997 diretto da Wolfgang Petersen e interpretato da Harrison Ford, Gary Oldman e Glenn Close. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il presidente degli Stati Uniti d’America, James Marshall, e la sua famiglia sono di ritorno da un viaggio a Mosca sull’aereo presidenziale, l’Air Force One, insieme ad alcuni componenti dello staff presidenziale. Non sanno, però, che un gruppo di terroristi kazaki, guidati da Egor Korshunov, si è imbarcato segretamente. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://www.marigliano.net/2025/10/sscn-conte-inizia-un-tour-de-force-serve-lapporto-di-tutto-il-gruppo/115026/ - facebook.com Vai su Facebook
Il tour de force non turba la L84. "Abbiamo un roster lungo, costruito per tutto ciò" http://calcioa5live.com/?com=articolo&id=140715… #Calcioa5Live - X Vai su X
Air Force One: tutto quello che c’è da sapere sul film - Air Force One: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 18 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Si legge su tpi.it
Come finisce "Air Force One" e dove è stato girato il film con Harrison Ford? - Nel finale di Air Force One (1997), il presidente degli Stati Uniti James Marshall (interpretato da Harrison Ford) riesce a ribaltare le carte in tavola a bordo dell’aereo presidenziale: libera la ... Da tag24.it
Il Qatar regala a Trump il nuovo Air Force One extralusso da 400 milioni. Proteste Dem. Casa Bianca: “Tutto legale” - Donald Trump ha confermato l’indiscrezione diffusa domenica da Abc e New York Times secondo la quale i reali di Doha hanno ... Secondo ilfattoquotidiano.it