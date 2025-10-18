Roma accoglie un confronto che mette al centro pazienti, clinici e industria: un pomeriggio di lavoro concreto per capire come portare l’innovazione dentro i percorsi reali di cura, tra algoritmi, piattaforme interoperabili e nuove tecnologie riabilitative. In platea, circa duecento professionisti hanno ascoltato risultati, promesse e limiti di una trasformazione che corre, ma chiede metodo, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - AI e riabilitazione: il Mediterraneo fa sistema con il MHIH