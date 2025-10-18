AI commissario per sbloccare la PA | la scossa di Noci a ComoLake
Giuliano Noci scuote il dibattito a ComoLake 2025: l’intelligenza artificiale come “commissario straordinario” per sbloccare inerzie e rendere la macchina pubblica realmente al servizio delle persone. Un’immagine forte, che apre uno squarcio su cosa significhi governare i dati, integrare sistemi e costruire fiducia, senza rinunciare alla tutela della privacy e allo stato di diritto. Un’immagine . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Sbloccare 70 milioni di fondi europei per l'elettrificazione delle banchine del porto di Gioia Tauro. È l'obiettivo del Memorandum firmato dal viceministro Rixi e dal commissario dell'autorità portuale Piacenza. Leggi l'articolo completo: - X Vai su X
Durante la riunione con Anas, il commissario straordinario Matteo Castiglioni e i sindaci dei Comuni coinvolti, è stata individuata la soluzione per far ripartire i lavori dell’Aurelia bis a Savona e La Spezia. Prima verrà revocato l’appalto all’impresa attuale, p - facebook.com Vai su Facebook
Salva-Milano, Gasparri “Commissario ad acta per sbrogliare la matassa” - "Forza Italia vuole sbloccare la vicenda milanese che potrebbe estendersi ad altre città. Si legge su italpress.com
Paralisi urbanistica. "Così il commissario potrebbe sbloccare i progetti arenati" - "Noi vogliamo aiutare Milano a ripartire" ... msn.com scrive