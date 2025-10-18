Agro Nocerino Sarnese Potere al Popolo | E' ancora emergenza abitativa

Dell'apertura della struttura di Housing Temporaneo siamo sicuramente felici, ma temiamo che non basti a porre rimedio ad un'emergenza che è in realtà ben più grave: Ormai da mesi seguiamo - e, per quel che possiamo, aiutiamo - chi non ha più una casa ed è costrett* a vivere in strada, e sappiamo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’Agro Nocerino-Sarnese continua a scrivere pagine importanti nello sport di forza. L’ASD S2 di Sarno conquista per la terza volta consecutiva il primo posto a squadre nella Coppa Italia FIPE Campania di panca piana, confermandosi come una delle realtà pi - facebook.com Vai su Facebook

Campania, nuovo slancio per il trasporto pubblico: Giosi Tortora si impegna per i pendolari dell’Agro Nocerino-Sarnese - “So bene quanto sia faticoso spostarsi ogni giorno per raggiungere le università campane — racconta Tortora — anche io sono stata una studentessa pendolare. Riporta agro24.it

Agro nocerino, frode da due milioni ai danni di Enel: 17 imputati a processo - Attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e perquisizioni, gli investigatori hanno ricostruito l’operato di un gruppo composto da imprenditori, un dipendente Enel e tre tecnici ... Scrive agro24.it

Gestivano nove piazze di spaccio nell’Agro: in 18 nei guai - Nove piazze di spaccio in tutto l’Agro nocerino sarnese, da Nocera Inferiore a Pagani, così come a Sarno, San Valentino Torio e San Marzano. ilmattino.it scrive