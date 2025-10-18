Agricoltura industria e innovazione | Daf di San Giorgio festeggia due secoli

Ilpiacenza.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre l’azienda della famiglia Fioruzzi ha aperto le porte della propria sede di San Giorgio per celebrare i 200 anni di attività.La giornata, alla quale hanno preso parte dipendenti, pensionati, fornitori e istituzioni, è stata l’occasione per ripercorrere la storia di un’impresa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

