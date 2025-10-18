Agricoltura industria e innovazione | Daf di San Giorgio festeggia due secoli
Sabato 18 ottobre l’azienda della famiglia Fioruzzi ha aperto le porte della propria sede di San Giorgio per celebrare i 200 anni di attività.La giornata, alla quale hanno preso parte dipendenti, pensionati, fornitori e istituzioni, è stata l’occasione per ripercorrere la storia di un’impresa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
JCB. . Un viaggio nella storia! Guarda il video ed esplora gli ultimi 80 anni di innovazione nel nostro museo, “The Story of JCB”. #jcb #anniversari #costruzioni #agricoltura #industria - facebook.com Vai su Facebook
?Contro l’agricoltura non si può andare. Rinazionalizzare la #PAC significa dividere l’Europa e abbandonare gli agricoltori. L’#agricoltura è la nostra prima industria, la nostra identità, il nostro futuro. Serve una politica comune, non un ritorno agli egoismi na - X Vai su X
Agricoltura, industria e innovazione: Daf di San Giorgio festeggia due secoli - Allestita una mostra che ripercorre le prime tappe. ilpiacenza.it scrive
Confagricoltura Piacenza celebra i 200 anni della DAF “Sette generazioni di innovazione e amore per la terra” - Con una cerimonia partecipata e densa di emozione, si sono celebrate oggi le duecento candeline della DAF, storica azienda della famiglia Fioruzzi, che ... Come scrive piacenzasera.it
Rinnovabili, turismo, agricoltura, industria e innovazione tecnologica - Italia per sviluppare le relazioni tra Europa e Asia Centrale - Lo riporta notizie.tiscali.it