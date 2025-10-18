Agricoltura industria e innovazione | Daf di San Giorgio festeggia due secoli

Sabato 18 ottobre l’azienda della famiglia Fioruzzi ha aperto le porte della propria sede di San Giorgio per celebrare i 200 anni di attività.La giornata, alla quale hanno preso parte dipendenti, pensionati, fornitori e istituzioni, è stata l’occasione per ripercorrere la storia di un’impresa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

JCB. . Un viaggio nella storia! Guarda il video ed esplora gli ultimi 80 anni di innovazione nel nostro museo, “The Story of JCB”. #jcb #anniversari #costruzioni #agricoltura #industria - facebook.com Vai su Facebook

?Contro l’agricoltura non si può andare. Rinazionalizzare la #PAC significa dividere l’Europa e abbandonare gli agricoltori. L’#agricoltura è la nostra prima industria, la nostra identità, il nostro futuro. Serve una politica comune, non un ritorno agli egoismi na - X Vai su X

Agricoltura, industria e innovazione: Daf di San Giorgio festeggia due secoli - Allestita una mostra che ripercorre le prime tappe. ilpiacenza.it scrive

Confagricoltura Piacenza celebra i 200 anni della DAF “Sette generazioni di innovazione e amore per la terra” - Con una cerimonia partecipata e densa di emozione, si sono celebrate oggi le duecento candeline della DAF, storica azienda della famiglia Fioruzzi, che ... Come scrive piacenzasera.it

Rinnovabili, turismo, agricoltura, industria e innovazione tecnologica - Italia per sviluppare le relazioni tra Europa e Asia Centrale - Lo riporta notizie.tiscali.it