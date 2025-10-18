Agricoltura Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana
Firenze, 18 ottobre 2025 – Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana. La sua elezione è avvenuta per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è tenuta ieri al Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, a Pisa. Insieme a lui, l’assemblea ha nominato vicepresidente vicario Luca Giannozzi, confermato nel ruolo, e vicepresidente Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura Grosseto e figura di riferimento del settore zootecnico toscano. “È per me un grande onore essere stato scelto per guidare Confagricoltura Toscana – dice Bartolini Baldelli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Agricoltura, De Carlo (FdI): già erogati i primi pagamenti Avepa https://lavocedelpatriota.it/agricoltura-de-carlo-fdi-gia-erogati-i-primi-pagamenti-avepa/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Oggi a pranzo alla prima "Festa dell'agricoltura di montagna 2025" di Coldiretti, presso la tensostruttura allestita in Piazza a Nave, insieme al circolo di Fratelli d'Italia di Nave e al responsabile d'area della Valtrompia. Grazie alla Presidente provinciale di Coldir - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana - Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana. Secondo gonews.it
Bartolini Bardelli presidente Confagricoltura Toscana - È stato eletto per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è svolta giov ... Da teletruria.it
Confagricoltura Arezzo, l’impegno prosegue: è il momento di alzare l’asticella - Carlo Bartolini Baldelli e il direttivo confermati alla guida della prima organizzazione di rappresentanza datoriale della provincia. Da lanazione.it