Agricoltura Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 18 ottobre 2025 – Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana. La sua elezione è avvenuta per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è tenuta ieri al Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, a Pisa. Insieme a lui, l’assemblea ha nominato vicepresidente vicario Luca Giannozzi, confermato nel ruolo, e vicepresidente Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura Grosseto e figura di riferimento del settore zootecnico toscano. “È per me un grande onore essere stato scelto per guidare Confagricoltura Toscana – dice Bartolini Baldelli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

agricoltura carlo bartolini baldelli 232 il nuovo presidente di confagricoltura toscana

© Lanazione.it - Agricoltura, Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana

News recenti che potrebbero piacerti

agricoltura carlo bartolini baldelliCarlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana - Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana. Secondo gonews.it

agricoltura carlo bartolini baldelliBartolini Bardelli presidente Confagricoltura Toscana - È stato eletto per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è svolta giov ... Da teletruria.it

Confagricoltura Arezzo, l’impegno prosegue: è il momento di alzare l’asticella - Carlo Bartolini Baldelli e il direttivo confermati alla guida della prima organizzazione di rappresentanza datoriale della provincia. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Agricoltura Carlo Bartolini Baldelli