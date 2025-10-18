Agli alunni di prima elementare un quaderno e una penna da sindaco e assessori | Inizia una bellissima avventura

«Mercoledì 15 ottobre, insieme all’assessore alla Scuola Francesca Bertoli Merelli e all’assessore allo Sport Gianfranco Calderoni, siamo passati per il tradizionale saluto ai nostri bimbi delle prime elementari, per augurare loro un inizio speciale in questa nuova avventura». Così in una nota il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

