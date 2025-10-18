Ancora una maxi-aggressione a Cesena. Calci e pugni in pieno centro. Due ragazzi sarebbero stati aggrediti da una quarantina di persone. Il fattaccio è stato denunciato ai carabinieri che indagano sulla vicenda ma mantengono uno stretto riserbo sulla questione. Le vittime sono due giovani di origine straniera, un 30enne albanese da tempo residente in città e un suo amico di origine marocchina. Secondo quanto riferito dal 30enne l’episodio sarebbe accaduto nella notte tra l’11 e il 12 ottobre scorso in corso Mazzini. I due sarebbero stati aggrediti da una quarantina di persone che, senza motivo e alcuna provocazione, li avrebbero picchiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione in corso Mazzini: "Tolleranza zero verso i razzisti"