Aggressione di un cinghiale a Castellabate | Un ottantenne in gravi condizioni

Cilentoreporter.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico incidente si è verificato nelle campagne di Santa Maria di Castellabate, dove un uomo di ottant'anni è rimasto gravemente ferito a seguito dell'aggressione improvvisa di un cinghiale L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

aggressione di un cinghiale a castellabate un ottantenne in gravi condizioni

© Cilentoreporter.it - Aggressione di un cinghiale a Castellabate: Un ottantenne in gravi condizioni

