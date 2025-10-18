Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di ottant’anni di Castellabate, in provincia di Salerno, è rimasto gravemente ferito a seguito dell’aggressione di un cinghiale mentre si trovava in un uliveto insieme ai familiari per la raccolta delle olive. Secondo quanto si apprende, l’episodio si è verificato nelle campagne di Santa Maria di Castellabate. L’animale avrebbe attaccato all’improvviso, cogliendo di sorpresa l’anziano e i suoi familiari. L’uomo ha riportato ferite profonde e una forte perdita di sangue. Immediati i soccorsi da parte dei figli, che lo hanno trasportato al presidio ospedaliero di Agropoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredito da un cinghiale durante raccolta olive, grave un 80enne