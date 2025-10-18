Aggredisce diciottenne a letto la ragazza si salva dalle molestie | tre anni di carcere al bruto

Como – L’aveva aggredita e molestata, mentre dormiva con un amico e una amica in una abitazione di Como. La ragazza, che all’epoca aveva 18 anni, era stata sorpresa nel sonno, cercando di imporle atti sessuali nonostante lei tentasse di difendersi nascondendosi sotto le coperte e chiedendo aiuto all’amico. Un episodio avvenuto la sera del 17 novembre 2021, per il quale Marian Todorov Marinov, bulgaro di 48 anni domiciliato a Como è stato ora condannato a 3 anni di reclusione per violenza sessuale, al termine del processo con rito abbreviato che si è svolto davanti al Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

