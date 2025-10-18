Aggiungi un posto a tavola In 130 alla cena in piazza

I portici dell’Arengario si trasformano in ristorante “en plein air“, per celebrare la giornata mondiale della lotta contro la povertà. Ieri sera si è svolta la tavolata solidale per 130 persone fragili, servite dagli studenti dell’Olivetti, sezione sala, mentre i colleghi chef erano ai fornelli, per preparare pasta e fagioli, coordinati dagli insegnanti chef Vincenzo Butticè e Alfonso Sciortino e la maitre Katiuscia Diaco. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con 16 realtà associative del territorio, trasforma un momento di convivialità in un gesto di solidarietà concreta, per ricordare in questo modo quanto il senso di comunità possa diventare più forte quando ci si prende cura di chi vive situazioni di fragilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggiungi un posto a tavola. In 130 alla cena in piazza

