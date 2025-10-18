Agenti intervengono per un incendio e scoprono discarica abusiva di 3500 metri quadri
Intervenuti per un incendio in atto hanno trovato una maxi discarica abusiva. Succede alla Pisana, dove le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del XII gruppo Monteverde hanno scoperto nell’area, di proprietà privata ed estesa per circa 3.500 metri quadrati, oltre 50 metri cubi di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
