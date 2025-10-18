After the Hunt | il controverso film di Guadagnino sul consenso sessuale

Luca Guadagnino, dopo il debutto al Festival di Venezia arriva nei cinema, dal 16 ottobre, con “After the Hunt” il suo nuovo film divisivo, controverso e pronto ad accendere un forte dibattito sul tema del consenso sessuale e non solo. Protagonista è una sorprendente Julia Roberts in un ruolo. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CINEMA AL CENTO PER 100 / “After the Hunt” il pamphlet filosofico di Luca Guadagnino. La maternità secondo Elisa Amoruso (Amata). La caduta del regista di culto Ari Aster (Eddington). E, ancora, il coming of age “Squali” e i buoni sentimenti di “Per te” - facebook.com Vai su Facebook

CineSettimana, "After the Hunt": segreti e misfatti nel post-Me Too di Guadagnino - X Vai su X

After the Hunt , il film di Luca Guadagnino al cinema: la clip in anteprima esclusiva con Julia Roberts e Ayo Edebiri - Dal 16 ottobre è al cinema After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino, un thriller vibrante che avrà come protagonisti Julia Roberts, Ayo Edebiri a Andrew Garfield ... Segnala vogue.it

After the Hunt: Dopo la caccia Recensione: Guadagnino firma un dramma raffinato e distante - Tra parole, silenzi e gesti, After the Hunt: Dopo la caccia costruisce un mondo di maschere e ipocrisie in cui nessuno è innocente. Si legge su cinema.everyeye.it

After the Hunt: tutto quello che devi sapere sul nuovo film con Julia Roberts - È arrivato nelle sale italiane After the Hunt, il nuovo atteso film di Luca Guadagnino, una storia intrigante e complessa su cui riflettere. Riporta hynerd.it