Afragola sorpreso a vendere droga in strada | bloccato e arrestato 19enne di Acerra

Un 19enne di Acerra arrestato per droga ad Afragola. A eseguire l’operazione la Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel pattugliare Corso Meridionale ad Afragola, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, sorpreso a vendere droga in strada: bloccato e arrestato 19enne di Acerra

