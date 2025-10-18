Afghanistan | uccisi 3 nazionali di cricket in un bombardamento pakistano
Il conflitto tra i due Paesi confinanti è deflagrato il 9 ottobre. Nell'ultimo attacco sono rimasti vittime anche tre giocatori dell'Afghanistan che avevano appena disputato un'amichevole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
? Non c'è pace/ Il governo pakistano ha detto di aver raggiunto un accordo per un cessate il fuoco con l’Afghanistan dopo gli scontri sul confine degli ultimi giorni, in cui sono morte decine di soldati e di civili. Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 18 ora loc - facebook.com Vai su Facebook
L'Afghanistan ha detto domenica di aver ucciso 58 soldati pakistani durante operazioni notturne al confine, in risposta a "ripetute violazioni del proprio territorio e spazio aereo". L'esercito pakistano ha fornito cifre molto inferiori: 23 soldati. - X Vai su X
