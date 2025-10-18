Afghanistan | uccisi 3 nazionali di cricket in un bombardamento pakistano

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conflitto tra i due Paesi confinanti è deflagrato il 9 ottobre. Nell'ultimo attacco sono rimasti vittime anche tre giocatori dell'Afghanistan che avevano appena disputato un'amichevole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

afghanistan uccisi 3 nazionali di cricket in un bombardamento pakistano

© Gazzetta.it - Afghanistan: uccisi 3 nazionali di cricket in un bombardamento pakistano

Scopri altri approfondimenti

Afghanistan: uccisi 3 nazionali di cricket in un bombardamento pakistano - Nell'ultimo attacco sono rimasti vittime anche tre giocatori dell'Afghanistan che avevano appena disputato un'amichevole ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Afghanistan Uccisi 3 Nazionali