Afghanistan ancora tensione al confine con il Pakistan

Ancora alta tensione al confine tra Afghanistan e Pakistan. La polizia afghana denuncia violazioni al cessate il fuoco da parte delle forze di Islamabad. Intanto le due delegazioni si ritrovano nella capitale del Qatar, Doha, per disinnescare la crisi più grave tra i due Paesi. Ciascuno Stato sostiene di rispondere all’aggressione dell’altro. Il Pakistan accusa l’Afghanistan di dare rifugio ai militanti che compiono attacchi nelle zone di confine, accusa respinta dal governo talebano del Paese. Il cessate il fuoco di 48 ore, volto a sospendere le ostilità, è scaduto venerdì sera. Poche ore dopo, il Pakistan ha sferrato un attacco oltre confine. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Afghanistan, ancora tensione al confine con il Pakistan

