Affiora un cadavere nel Po a Castelsangiovanni
Il cadavere di una persona è affiorato nel Po a Castelsangiovanni nel pomeriggio di sabato 18 ottobre. Chi lo ha individuato, in località Pievetta, ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra di vigili del fuoco dal vicino distaccamento di Castelsangiovanni. I. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
