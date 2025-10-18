Affiora un cadavere nel Po a Castelsangiovanni

Ilpiacenza.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cadavere di una persona è affiorato nel Po a Castelsangiovanni nel pomeriggio di sabato 18 ottobre. Chi lo ha individuato, in località Pievetta, ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra di vigili del fuoco dal vicino distaccamento di Castelsangiovanni. I. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

