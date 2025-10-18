Affari Tuoi la puntata del 18 ottobre | Chiara dalla Toscana vince 32mila euro con un cambio dell'ultimo minuto

Nella puntata di Affari Tuoi del 18 ottobre, Chiara da Sesto Fiorentino ha vinto 32mila euro grazie a un cambio coraggioso nel finale. La concorrente toscana ha lasciato il suo pacco numero 7, che conteneva solo 500 euro, per prendere il 17 con 30mila euro più i 2mila di Gennarino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Chi ha vinto la sfida dell’access di venerdì 17 ottobre 2025 tra Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna e chi invece il prime time tra Tale e Quale show e la soap turca Tradimento - facebook.com Vai su Facebook

In access prime time “Affari tuoi” sale al 24,5% di share con 4 milioni 715 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Affari Tuoi, la puntata del 18 ottobre: Chiara dalla Toscana vince 32mila euro con un cambio dell’ultimo minuto - Nella puntata di Affari Tuoi del 18 ottobre, Chiara da Sesto Fiorentino ha vinto 32mila euro grazie a un cambio coraggioso nel finale ... Come scrive fanpage.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sul furto del Rolex: “In Lombardia rubano, lo so” - Stefano De Martino torna sul furto del suo Rolex subito a Milano e scherza con ironia durante la puntata di Affari Tuoi di sabato 18 ottobre ... Si legge su fanpage.it

Affari Tuoi, De Martino non perdona: frecciata a Pier Silvio e al ladro. Ed è preoccupato per Belen - Stefano De Martino non perdona e ad Affari Tuoi lancia frecciate a Pier Silvio Berlusconi e al ladro. Si legge su dilei.it