Affari Tuoi il coraggio delle sorelle di Riccione vale 50mila euro

Riccione, 18 ottobre 2025 – Gaia e Alice, brave e coraggiose nel non fermarsi davanti alla somma di 150mila euro. Gaia è un’insegnante nei nidi di Riccione e si è presentata alla trasmissione Rai, ‘Affari tuoi’ condotta da Stefano Di Martino, nella serata di venerdì. Al suo fianco la sorella Alice, anche lei un’educatrice nei nidi riccionesi. Le due sorelle sono state brave a farsi i propri di ‘affari’ giocando una partita iniziata male, ma subito ripresa, arrivando a sfiorare il colpaccio. In principio le chiamate sono partite con il primo pacco aperto da 2mila euro, mentre nel secondo pacco c’erano appena 10 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affari Tuoi, il coraggio delle sorelle di Riccione vale 50mila euro

