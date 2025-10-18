Affari Tuoi il coraggio delle sorelle di Riccione vale 50mila euro

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccione, 18 ottobre 2025 – Gaia e Alice, brave e coraggiose nel non fermarsi davanti alla somma di 150mila euro. Gaia è un’insegnante nei nidi di Riccione e si è presentata alla trasmissione Rai, ‘Affari tuoi’ condotta da Stefano Di Martino, nella serata di venerdì. Al suo fianco la sorella Alice, anche lei un’educatrice nei nidi riccionesi. Le due sorelle sono state brave a farsi i propri di ‘affari’ giocando una partita iniziata male, ma subito ripresa, arrivando a sfiorare il colpaccio. In principio le chiamate sono partite con il primo pacco aperto da 2mila euro, mentre nel secondo pacco c’erano appena 10 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

affari tuoi il coraggio delle sorelle di riccione vale 50mila euro

© Ilrestodelcarlino.it - Affari Tuoi, il coraggio delle sorelle di Riccione vale 50mila euro

Contenuti che potrebbero interessarti

Affari Tuoi, Gaia fa un grosso errore e brucia 100mila euro. Poi lo spoiler di De Martino fa impazzire i social - Nella puntata del 17 ottobre, la partita di Gaia comincia malissimo e finisce peggio, nonostante la fortuna nel gran finale, e De Martino la inganna: cosa è successo ... Scrive libero.it

affari tuoi coraggio sorelleAffari Tuoi, lezioni di “stupidera”: Stefano De Martino si strozza e sputa in studio - Guardando da casa il gioco condotto da Stefano De Martino, dice, si era ripromessa di stringersi forte il ... Riporta dilei.it

affari tuoi coraggio sorelleAffari tuoi, la lucana Veronica sbanca il programma grazie al supporto della sorella: i fan notano un particolare su Lupo e Thanat - Sale il jackpot su Gennarino: la concorrente di Matera rischia tutto e trova uno dei tre montepremi più alti offerti da Affari tuoi ... Da ilsipontino.net

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Coraggio Sorelle