Affari Tuoi De Martino non perdona | frecciata a Pier Silvio e al ladro Ed è preoccupato per Belen
Stefano De Martino non dimentica. E tra frecciatine e ripicche prova a prendersi la sua rivincita. Ad Affari Tuoi ha di nuovo stuzzicato la concorrenza e più precisamente Pier Silvio Berlusconi che – forte del recente successo de La Ruota della Fortuna – non ha usato di certo parole al miele per il game show di Rai 1. L’ex ballerino ha poi fatto cenno in tv ai ladri che gli hanno portato via un prezioso orologio. E ha mostrato una certa preoccupazione per l’ex moglie Belen Rodriguez e il suo ritorno sulla tv di Stato. Ma andiamo con ordine. Affari Tuoi, le battute di Stefano De Martino su laureati e furti. 🔗 Leggi su Dilei.it
