AEW | Mercedes Mone lotterà a WrestleDream ecco l’annuncio fatto in Messico

Dopo aver difeso con successo il CMLL Women’s Championship contro Persephone all’ Arena Mexico venerdì sera, Mercedes Monè ha sorpreso tutti lanciando una sfida aperta per AEW WrestleDream. La CEO ha preso il microfono e ha dichiarato di essere pronta ad affrontare qualsiasi campionessa del mondo per il suo TBS Championship. La difesa del titolo CMLL e l’annuncio. La serata di Monè all’ Arena Mexico è stata ricca di colpi di scena. Dopo aver mantenuto la sua cintura del CMLL contro Persephone, la campionessa non si è limitata a celebrare la vittoria, ma ha colto l’occasione per fare un annuncio importante riguardo al prossimo pay-per-view della AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

