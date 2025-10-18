AEW | Bryan Danielson potrebbe tornare sul ring l’aggiornamento di Tony Khan

Nonostante l’assenza dal ring, Bryan Danielson continua ad essere una presenza costante nella federazione. Oltre ad aver assunto il ruolo di commentatore fisso di AEW Dynamite, il wrestler non ha perso occasione per farsi vedere anche fisicamente: durante All In: Texas è intervenuto attaccando i membri dei Death Riders, dimostrando di essere ancora in grado di entrare in azione quando necessario. I match che hanno fatto la storia. Intervistato da Conrad Thompson, Khan ha voluto ricordare alcuni dei momenti più significativi della carriera di Danielson nella compagnia, partendo dall’iconico scontro contro Kenny Omega al primo Grand Slam di New York, passando per il clamoroso match dell’anno scorso contro Will Ospreay proprio a St. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Bryan Danielson potrebbe tornare sul ring, l’aggiornamento di Tony Khan

