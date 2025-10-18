AEW | Annunciata una open challenge per Mercedes Moné a Wrestledream

Manca sempre meno all’edizione 2025 di Wrestledream, e come spesso accade per i PPV della AEW possiamo aspettarci una serata tanto lunga quanto entusiasmante. Contando anche i match annunciati per il pre-show, sono ben 12 gli incontri previsti per l’evento di St. Louis. Ma anche a pochissime ore di distanza dall’evento, la federazione ha trovato il modo per inserire il tredicesimo match della serata. Open challenge in arrivo. L’annuncio è arrivato dalla diretta interessata, ossia Mercedes Moné: dopo aver sconfitto Persephone in CMLL ieri sera, la CEO ha annunciato che a Wrestledream lancerà una open challenge con in palio il suo titolo TBS. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

