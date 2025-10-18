Adomavicius Inter chi è il portiere classe 2009 che si allena con la prima squadra?

Inter News 24 Tutto sull’estremo difensore lituano. L’infortunio del terzo portiere Raffaele Di Gennaro, che ha riportato la frattura dello scafoide del polso destro, costringe l’Inter a guardare al proprio settore giovanile. Come riportato da Calciomercato.com, questa emergenza ha aperto le porte della prima squadra a un giovanissimo talento: il portiere lituano Henrikas Adomavicius. Classe 2009, impressionante per i suoi 2 metri di altezza, Adomavicius si è allenato questa settimana ad Appiano Gentile agli ordini del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adomavicius Inter, chi è il portiere classe 2009 che si allena con la prima squadra?

Leggi anche questi approfondimenti

GdS - Il giovane gigante che corre verso il futuro: si chiama Henrikas Adomavicius, portiere classe 2009 che sfiora i due metri d’altezza. Il talento lituano ha già lavorato con la prima squadra e ha conquistato l’attenzione degli osservatori dell’Inter. La sua cresc - facebook.com Vai su Facebook

C'è una nuova scoperta in casa Inter Alla scoperta di Adomavicius - X Vai su X

Chi è Henrikas Adomavicius, il 16enne portiere dell’Inter alto due metri che Chivu ha voluto in squadra - Henrikas Adomavicius è il portiere che Chivu ha voluto portare dalle giovanili dell’Inter in prima squadra. Riporta fanpage.it

Inter, chi è Henrikas Adomavicius: il portiere lituano aggregato in prima squadra da Chivu - Ecco chi è Henrikas Adomavicius: il portiere lituano classe 2009 che Chivu ha aggregato in prima squadra per l'infortunio di Di Gennaro ... Come scrive gianlucadimarzio.com