Adomavicius Inter chi è il portiere classe 2009 che si allena con la prima squadra?

Inter News 24 Tutto sull’estremo difensore lituano. L’infortunio del terzo portiere Raffaele Di Gennaro, che ha riportato la frattura dello scafoide del polso destro, costringe l’Inter a guardare al proprio settore giovanile. Come riportato da Calciomercato.com, questa emergenza ha aperto le porte della prima squadra a un giovanissimo talento: il portiere lituano Henrikas Adomavicius. Classe 2009, impressionante per i suoi 2 metri di altezza, Adomavicius si è allenato questa settimana ad Appiano Gentile agli ordini del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

