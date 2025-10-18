Adolfo Urso intervista al ministro delle imprese | Così il governo spinge gli investimenti al Sud

Ilmattino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Zes Unica, i contratti di sviluppo e poi una dosa massiccia di decontribuzione per le grandi imprese che investono al Sud. Il giorno dopo il varo della manovra economica il ministro delle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

adolfo urso intervista al ministro delle imprese cos236 il governo spinge gli investimenti al sud

© Ilmattino.it - Adolfo Urso, intervista al ministro delle imprese: «Così il governo spinge gli investimenti al Sud»

Contenuti che potrebbero interessarti

adolfo urso intervista ministroAdolfo Urso, intervista al ministro delle imprese: «Così il governo spinge gli investimenti al Sud» - Il giorno dopo il varo della manovra economica il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è soddisfatto ... Scrive ilmattino.it

adolfo urso intervista ministroIl Ministro Adolfo Urso conferma l’importanza strategica della Distribuzione HORECA - La volontà politica di un pieno riconoscimento della categoria, che distribuisce food & beverage nel mercato dei consumi fuori casa, è stata ribadita ... Riporta affaritaliani.it

Adolfo Urso: "Sui dazi per vino e acciaio c'è margine di trattativa" - Ci sono margini per trattare sui dazi americani "per i vini e alcuni prodotti alimentari, così come per l'acciaio e l'alluminio. huffingtonpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Adolfo Urso Intervista Ministro