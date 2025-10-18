Adolescenti e intelligenza artificiale | il 20% degli studenti lombardi la usa a scuola E la metà si affida anche nel privato

Milano, 18 ottobre 2025 – Uno studente su cinque tra i 14 a i 19 anni utilizza regolarment e l’intelligenza artificiale per motivi scolastici (il 29% tra i 17 e i 19 anni). Lo rivela l’indagine Ipsos realizzata per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo, con il sostegno di Fondazione Cariplo, che sarà presentata oggi all’Università Cattolica a Milano durante ‘Parole a Scuola’, una giornata di formazione per docenti, educatori, educatrici e famiglie, organizzata da Parole OStili, dall’ateneo e dall’Istituto Giuseppe Toniolo. Dalle interviste rivolte agli studenti emerge che a scuola l’intelligenza artificiale viene utilizzata soprattutto per facilitare la comprensione dei contenuti (61%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Adolescenti e intelligenza artificiale: il 20% degli studenti lombardi la usa a scuola. E la metà si affida anche nel privato

