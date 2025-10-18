Addio alle muse relitti di un tempo in cui si poteva ancora ammirare senza sospetto
È morta Diane Keaton, e i giornali, quasi all’unisono, l’hanno ricordata come la musa di Woody Allen. Subito, da più parti, è arrivata la reazione sdegnata: ecco, ancora una volta,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un arrivederci, non un addio! Il prof. Paolo Mazzarello, per 18 anni a capo del Sistema Museale d'Ateneo di Pavia, lascia la presidenza dopo aver conseguito la pensione; salutandolo con un rinfresco e alcuni doni, i colleghi dei musei unipv si sono congratu - facebook.com Vai su Facebook
Addio a #DianeKeaton, Musa di Woody Allen, Straordinaria Interprete di decine di Film. Aveva 79 anni. Icona del Cinema Americano, è nota per il Film "Io e Annie" che le valse l’#Oscar e per il Ruolo di Kay Corleone ne Film "Il Padrino". - X Vai su X
Addio alle muse, relitti di un tempo in cui si poteva ancora ammirare senza sospetto - Nella nostra epoca che teme la dipendenza e confonde l’ammirazione con la subordinazione, la parola “musa” suona come un insulto. Si legge su ilfoglio.it