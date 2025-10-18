Addio alle muse relitti di un tempo in cui si poteva ancora ammirare senza sospetto

Ilfoglio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta Diane Keaton, e i giornali, quasi all’unisono, l’hanno ricordata come la musa di Woody Allen. Subito, da più parti, è arrivata la reazione sdegnata: ecco, ancora una volta,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

addio alle muse relitti di un tempo in cui si poteva ancora ammirare senza sospetto

© Ilfoglio.it - Addio alle muse, relitti di un tempo in cui si poteva ancora ammirare senza sospetto

Leggi anche questi approfondimenti

addio muse relitti tempoAddio alle muse, relitti di un tempo in cui si poteva ancora ammirare senza sospetto - Nella nostra epoca che teme la dipendenza e confonde l’ammirazione con la subordinazione, la parola “musa” suona come un insulto. Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Muse Relitti Tempo