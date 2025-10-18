Addio all’avvocato Gina Fratta | il cordoglio della Asl Lanciano Vasto Chieti

Si è spenta all’età di 65 anni l’avvocato Gina Fratta. Il decesso venerdì 17 ottobre all’ospedale di Macerata. Dipendente della Asl Lanciano Vasto Chieti, Gina Fratta era la compagna del maestro di sci teatino Eugenio Di Francesco (Tetè) e a sua volta grande appassionata di sport invernali. Forte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

