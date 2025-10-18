Addio all’avvocato Gina Fratta | il cordoglio della Asl Lanciano Vasto Chieti
Si è spenta all’età di 65 anni l’avvocato Gina Fratta. Il decesso venerdì 17 ottobre all’ospedale di Macerata. Dipendente della Asl Lanciano Vasto Chieti, Gina Fratta era la compagna del maestro di sci teatino Eugenio Di Francesco (Tetè) e a sua volta grande appassionata di sport invernali. Forte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Addio all'avvocato Martina Caron, aveva 52 anni: in lutto Contarina e Adacta https://ift.tt/QWK1qdC https://ift.tt/nvNZYDk - X Vai su X
Marsala, addio all’Avvocato Isidoro Sebastiano Genna. I funerali il 16 ottobre #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook