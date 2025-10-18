Addio a Sofia Corradi l’ideatrice del programma universitario Erasmus

È morta, la scorsa notte a Roma, all’età di 91 anni, Sofia Corradi. Professoressa ordinaria di Scienze dell’educazione all’Università Roma 3, Corradi è conosciuta come mamma Erasmus in quanto ideatrice del programma che ha portato e continua a portare in giro per l’Europa migliaia di giovani studenti. Sui social l’Europarlamentare Sandro Gozi ha ricordato Corradi scrivendo: “Sofia Corradi ci lascia, ma l’Europa che ha contribuito a costruire resta viva nei milioni di studenti che, grazie a lei, hanno imparato a sentirsi europei. La mamma Erasmus ha trasformato un’idea in un ponte tra generazioni e nazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

