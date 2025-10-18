Addio a Sofia Corradi l’ideatrice del programma universitario Erasmus
È morta, la scorsa notte a Roma, all’età di 91 anni, Sofia Corradi. Professoressa ordinaria di Scienze dell’educazione all’Università Roma 3, Corradi è conosciuta come mamma Erasmus in quanto ideatrice del programma che ha portato e continua a portare in giro per l’Europa migliaia di giovani studenti. Sui social l’Europarlamentare Sandro Gozi ha ricordato Corradi scrivendo: “Sofia Corradi ci lascia, ma l’Europa che ha contribuito a costruire resta viva nei milioni di studenti che, grazie a lei, hanno imparato a sentirsi europei. La mamma Erasmus ha trasformato un’idea in un ponte tra generazioni e nazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Morta Sofia Corradi, addio all'ideatrice del programma Erasmus: grazie a lei migliaia di studenti girano in Europa. Era infatti conosciuta come "mamma Erasmus" - facebook.com Vai su Facebook
E' morta 'mamma Erasmus'. Addio alla professoressa Sofia Corradi. Ideò il programma Ue che dal 1987 porta in giro per l'Europa migliaia di studenti #ANSA https://ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/2025/10/18/morta-la-professoressa-sofia-corradi-nota-co - X Vai su X
Addio a “mamma Erasmus”: è morta Sofia Corradi, ideatrice del programma di mobilità studentesca - È morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell’educazione all’Università Roma Tre. Scrive tecnicadellascuola.it
Morta la professoressa Sofia Corradi, nota come 'mamma Erasmus' - È morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell'educazione all'università Roma 3 e conosciuta come 'mamma Erasmus' in quanto ideatrice del programma che ha ... Come scrive ansa.it