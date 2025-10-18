Addio a Sofia Corradi la prof ‘mamma Erasmus’ che ha cambiato il futuro degli studenti europei

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa di una pioniera dell’educazione internazionale. Si è spenta Sofia Corradi, professoressa ordinaria di Scienze dell’Educazione all’Università Roma Tre, conosciuta in tutta Europa come la “mamma Erasmus”. È stata lei a ideare il celebre programma di mobilità studentesca che, da oltre trent’anni, permette a milioni di giovani di studiare e formarsi all’estero. La notizia della sua morte è stata diffusa dalla famiglia, che l’ha ricordata come una donna “di grande energia e generosità intellettuale e affettiva”. Grazie alla sua visione e determinazione, Corradi ha trasformato l’idea di un’Europa unita anche sul piano culturale e accademico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

