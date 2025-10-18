Addio a Samantha Eggar star de Il collezionista e Il favoloso dottor Dolittle
L'attrice, 86 anni, vincitrice di un Golden Globe, era molto nota per aver recitato nel cult di William Wyler con Terence Stamp. È scomparsa l'attrice Samantha Eggar, nota per i suoi ruoli nei film Il collezionista, Il favoloso dottor Dolittle e I cospiratori. L'attrice britannica aveva 86 anni. Come riferisce TMZ, Eggar è scomparsa nella sua abitazione di Sherman Oaks circondata dai suoi familiari, dopo un periodo nel quale ha convissuto con una lunga malattia. Il successo di Samantha Eggar tra gli anni '60 e '70 Samantha Eggar ebbe un successo folgorante sin dal suo debutto sul grande schermo, ottenendo la sua prima candidatura all'Oscar alla miglior attrice nel 1966 per il suo ruolo nel film di William Wyler, Il collezionista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
